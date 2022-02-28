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📺 Alparslan Büyük Selçuklu 15. bölüm İZLE | Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

Alparslan Büyük Selçuklu 15. bölüm izleyenlerin karşısına çıktı. 28 Şubat Pazartesi akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu'nun son bölümünde neler yaşandı merak ediliyor. Arama motorlarında araştırma yapanlar, Alparslan Büyük Selçuklu 15. bölüm full izle, TRT Alparslan Büyük Selçuklu izle, Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin 15. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2022 Salı 00:30
📺 Alparslan Büyük Selçuklu 15. bölüm İZLE | Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde heyecan doruktaydı. İzleyiciler, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 28 Şubat Pazartesi günü ekranlara glen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm bilgileri...

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15. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Karargâhın kuşatmasını kaldırmak için plan kuran Alparslan, bu plan sayesinde Dukas'ı rehin almıştı. Diyojen'e Dukas'ı vererek kuşatmayı kaldırmasını teklif eden Alparslan, kuşatmayı bu takasla kaldırabilecek mi? Takas kabul edilmezse Dukas'a ne olacak?
Alparslan'ın kurduğu oyunla Emir Bozan'ın ticarette yaptığı hile ortaya çıkmıştı. Batur Bey'in Şehver Sultan'a anlatıp gösterdikleriyle sıkışan Emir Bozan'ın sonraki adımı ne olacak? Emir Bozan'ın gerçek yüzünü gören Şehver Sultan bundan sonra Emir Bozan'a karşı nasıl bir tavır takınacak?
Diyojen'in karargâhı kuşatmasıyla beraber içeride zor günler geçiren Yınal ve alpları, karargâhta ne kadar daha dayanabilecek?
Bizans'ın kendisine güvenmesini yeniden sağlayan Akça, kuşatmanın kaldırılmasında ve Selçuklu'nun sonraki planlarında yardım edebilecek mi?

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