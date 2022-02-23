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📺SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM İZLE! Sadakatsiz 50. bölüm yayınlandı mı? Sadakatsiz 50. bölümde neler oldu?

SADAKATSİZ 50. BÖLÜM | Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden Sadakatsiz'in yeni bölümü heyecanla beklendi. Dizinin hayranları 50. bölümde neler olduğunu merak ediyor. Peki, Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? Sadakatsiz 50. bölüm yayınlandı mı? Sadakatsiz 50. bölümde neler oldu? İşte tüm merak edilenler...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2022 Çarşamba 23:31 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2022 Çarşamba 23:50
📺SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM İZLE! Sadakatsiz 50. bölüm yayınlandı mı? Sadakatsiz 50. bölümde neler oldu?

SADAKATSİZ 50. BÖLÜM - Kanal D ekranlarının sevilen ve izleyicileri ekrana kitleyen dizisi Sadakatsiz'in 50. bölümü merakla beklendi. Son bölümde Haluk'un ölümü taşları yerinden oynatmış, bu durum en çok Volkan'ın işine gelirken, Asya ve Aras cephesinde de beklenmedik gelişmeler yaşanmıştı. Seyirciler, 50. bölümde yaşananları merak etmeye başladı. İşte yeni bölümle ilgili merak edilenler...

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SADAKATSİZ 50. BÖLÜM NE ZAMAN?

Sadakatsiz dizisi 23 Şubat Çarşamba yeni bölümüyle saat 20.00'de Kanal D ekranlarından yayınlandı.

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🤔SADAKATSİZ 50. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Haluk'un ölümünün ardından herkes tarafından suçlanan Asya ve Aras, zor bir dönemece girmiştir. Yaşananlardan Aras'ı sorumlu tutan Selçuk'un hamlesi, Nil ve Selçuk'un arasında soğuk rüzgarlar estirir. Volkan'ın evine yerleşen Derin'in Ali konusunda atacağı adım merak konusu olurken, yaşanan hangi beklenmedik gelişme Asya'yı yeni bir yol ayrımına getirir?

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