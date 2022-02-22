Üç kız kardeş dizisi ne zaman yayınlanacak?

Merak edilen diziler arasında yer alan Üç Kız Kardeş, bugün izleyicileriyle buluşacak. Dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Peki, Üç Kız Kardeş dizisinin konusu ne? Üç Kız Kardeş dizisi oyuncuları kimler? Ne zaman başlayacak?

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Merakla beklenen Üç Kız Kardeş dizisi birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesi konu alınacak.

ÜÇ KIZ KARDEŞ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bugün yayın hayatına başlayacak olan dizinin çekimleri Ayvalık'ta yapıldı. Dizide İclal Aydın ise kızların annesini oynayacak.

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin oyuncu kadrosunda pek çok başarılı isim yer alıyor. Bunlardan bazıları şöyle olacak:

Reha Özcan,

İclal Aydın,

Özgü Kaya,

Almila Ada,

Berker Güven,

Melisa Berberoğlu,

Veda Yurtsever,

Hakan Atalay ,

Emre Kıvılcım,

Mert Özcan,

Ece Baliç,

Tayfun Eraslan,

Benian Dönmez,

Nazlı Senem Ünal,

Murat Çidamlı,

Demircan Kaçel,

Vural Şahanoğlu.