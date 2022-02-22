📺 Baba YENİ BÖLÜM İZLE | Baba 2. bölüm izle - Baba dizisi izle (Baba TEK PARÇA FULL İZLE)

Show Tv ekranlarından yayınlanan Baba dizisi, 2. bölümüyle ekranlara geldi. İzleyiciler, Baba dizisinin 22 Şubat Salı günü ekranlara gelen ikinci bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Baba dizisi bilgileri...
BABA DİZİSİ OYUNCULARI
HALUK BİLGİNER (EMİR SARUHANLI)
AYDA AKSEL (FAZİLET SARUHANLI)
TOLGA SARITAŞ (KADİR SARUHANLI)
HAKAN KURTAŞ (İLHAN KARAÇAM)
ÖZGE YAĞIZ (BÜŞRA KALKAN SARUHANLI)
DENİZ HAMZAOĞLU (YAŞAR SARUHANLI)
TANER RUMELİ (SERVET SARUHANLI)
DAMLASU İKİZOĞLU (KÜBRA SARUHANLI)
BERİL POZAM (SEVİL ÖZTÜRK)
CEM USLU (CEYHÜN KÖMÜRCÜ)
YAĞIZ SAYTAĞ (YUSUF EMİN SARUHANLI)