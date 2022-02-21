Kalp Yarası SON BÖLÜM İZLE (FİNAL) 📺 | Kalp Yarası 32. bölüm izle (Kalp Yarası TEK PARÇA FULL İZLE)

atv ekranlarından yayınlanan Kalp Yarası dizisi, yayınlanan 32. ve son bölümüyle ekranlara veda etti. Kalp Yarası dizisinin final bölümü büyük bir heyecana sahne oldu. Kalp Yarası son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kalp Yarası 32. bölüm full izle, atv Kalp Yarası izle, Kalp Yarası yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kalp Yarası dizisinin 32. ve final bölümü...

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Yönetmen: Yıldız Hülya Bilban

Genel hikaye: Tomris Giritlioğlu

Senaryo: Sema Ali Erol, Mahir Erol, Türküler Özgül Akad

Oyuncular : Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz