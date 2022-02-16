BABA DİZİSİNİN KONUSU NE? Baba dizisi hangi ailenin hikayesini anlatıyor?

Yayın hayatına 15 Şubat 2022 tarihinde başlayan Baba dizisinin konusu merak ediliyor.

Haluk Bilginer'in başrolünü üstlendiği Baba dizisi hangi konuyu işleyecek? Dizide hangi ailenin hayatı anlatılacak? Dizinin ilk bölümünde neler yer aldı?

İşte Baba dizisine dair tüm detaylar;

Başrollerinde usta oyuncu Haluk Bilginer ile son yılların başarılı, genç oyuncusu Tolga Sarıtaş'ı buluşturan 'Baba' Show TV'de başladı.

Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleminin Çağrı Bayrak'ın rejisiyle buluşacağı dizi bir Anadolu kasabasında yaşayan Saruhanlı Ailesi'nin mütevazi hayatının aniden değişimini konu alacak.

Heyecanla beklenen dizinin ilk bölümü yayınlandı. Daha önce yayınlanan tanıtımda Saruhanlı ailesinin reisi Emin ile hapisten çıkan oğlu Kadir'in aile kavramı üstüne yaşadığı çatışmanın ipuçları yer alıyordu.

Birçok duyguyu bir arada yaşatacak bir Anadolu hikayesiyle 'Baba' Show TV ekranlarında başladı.