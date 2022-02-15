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Baba dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?

Show TV ekranlarında seyirci karşısına çıkan Baba dizisinin oyuncu kadrosu dikkat çekti. 15 Şubat Salı akşamı yayın hayatına başlayan dizinin yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak yer alırken senaryosunu da Gökhan Horzum ve Ekin Atalar kaleme alıyor. Aksiyon dram türündeki Baba dizisi İstanbul'da çekiliyor. Peki Baba dizisinin oyuncuları kimler? Baba dizisi nerede çekiliyor? Konusu ne? İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2022 Salı 22:14
Baba dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?

Ödemiş'te aile apartmanında hep birlikte mütevazi bir hayat süren Saruhanlı ailesinin hikâyesinin anlatıldığı Baba dizisinin baş karakterlerinden Emir Saruhanlı, aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı bir babadır. Emir'in küçük oğlu Kadir'in bayram ziyareti için eve dönüşü, baba ile oğul arasındaki eski defterlerin yeniden açılmasına neden olur.

BABA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
İlk bölümüyle 15 Şubat 2022 akşamı Show TV ekranlarında yayınlanan Baba dizisi, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde ve Galata gibi semtlerinde çekildi. Dizinin tanıtım fragmanında yer alan konak, Reşatpaşa Konağı ismiyle geçmektedir.

BABA DİZİSİNİN OYUNCULARI VE CANLANDIRDIKLARI KARAKTERLER
Haluk Bilginer- Emir Saruhanlı
Özge Yağız - Büşra Kalkan (Saruhanlı)
Tolga Sarıtaş – Kadir Saruhanlı
Hakan Kurtaşİlhan Karaçam
Damlasu İkizoğlu – Kübra Saruhanlı
Taner Rumeli – Servet Saruhanlı
Zeynep Tuğçe Bayat – Şahika Saruhanlı
Ayda Aksel – Fazilet Saruhanlı


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