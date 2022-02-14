📺Masumlar Apartmanı 58. bölüm fragman izle | TRT 1 Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı izle (Masumlar Apartmanı 58. bölüm)

👉MASUMLAR APARTMANI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN
İŞTE MASUMLAR APARTMANI DİZİSİ 58. BÖLÜM FRAGMANI
OGM Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği Masumlar Apartmanı dizisi senaryosunu Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu kaleme almıştır. Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizi ünlü psikiyatrist Gülseren Buğdaycıoğlu'nun Madalyonun İçi romanının Çöp Apartman bölümünden uyarlanmıştır. İşte Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı...
👉MASUMLAR APARTMANI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN