Camdaki Kız SON BÖLÜM İZLE | Kanal D Camdaki Kız 30. bölüm izle (Camdaki Kız TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Camdaki Kız'ın 10 Şubat Perşembe günü ekranlara gelen 30. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri...

Camdaki Kız 30. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE

CAMDAKİ KIZ 30. BÖLÜM KONUSU

Camdaki Kızı dizi 30. Bölümde Sedat, Rafet'in kararıyla savcılığa gider ve çıkan karar herkes için üzücü olur. 10 Şubat Perşembe günü yayınlanan Camdaki Kızı yeni bölümde neler oldu? Camdaki Kız son bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Camdaki Kız 30. Bölümüyle yeni bölümüyle ekrana geldi. Camdaki Kız 30. Bölüm full izle! Camdaki Kız son bölümde Adil, Nalan'ın ihanete uğradığını söyleyecek mi?

Nalan, Sedat'ın saklandığı yere gider ve baba olacağın söyler. Bebek haberi Sedat'a yeniden umut verir. Rafet'in kendiyle ilgili kararından habersiz olarak eve dönen Sedat'ı bir sürpriz beklemektedir. Hayri'nin Nalan'la geçirdiği zaman oldukça kıymetlidir. Hayri, Nalan'ı konağa götürmek için yola çıkarlar. Nalan, muhabbet etmek amacıyla Hayri'ye sorular sorar. Ancak Hayri, annesini küçük yaşta kaybettiğini söyleyince büyük hüzün yaşanır. Nalan, bebeğinin ilk kontrolünde her şeyin yolunda olduğunu öğrenince rahat bir nefes alır. Feride ise Sedat'ın savcı karşısına çıkacağı haberini artık Nalan'a söyler. Nalan, aldığı bu kötü haberle yıkılır.

Sedat, savcının karşısına çıkacağını öğrenince sinirden deliye döner. Cavit ise Koroğlu Ailesi'nin daha da kötü günler yaşamasını bekler. Diğer taraftan Sedat, onca şeyin yaşanmasına rağmen yine Cana'nın peşindedir. Ancak Feride, Sedat'a büyük bir gözdağı verir. Sedat için mahkemeden çıkacak olan karar ise herkesin tetikte beklemesine neden olur. Diğer yandan Alp'in Adil'i arayarak Cana ve Sedat'ın ilişkisi olduğunu söylemesi olayları iyice çıkmaza sokar.