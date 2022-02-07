Camdaki Kız 30. bölüm fragmanı izle📺 - Kanal D Camdaki Kız son bölüm fragmanı izle!

CAMDAKİ KIZ 30. BÖLÜM - Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Camdaki Kız'ın 10 Şubat Perşembe günü ekranlara gelecek 30. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Camdaki Kız 30. bölüm konusu ve fragmanının linki...

👉 Camdaki Kız 30. Bölüm fragmanı İZLEMEK İÇİN TIKLA

👉 Camdaki Kız önceki bölümler için TIKLA

CAMDAKİ KIZ 30. BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Camdaki Kız 30. Bölüm Fragmanı yayında! Alp, Adil'i arayarak Cana ve Sedat arasındaki yasak aşkı anlatıyor. Duydukları ile şaşkına dönen Adil ise bunun hesabını Feride'den soruyor. Feride'nin Nalan'ı ateşe attığını öne süren Adil, bu gerçeği herkese anlatmaya karar veriyor!

👉 Camdaki Kız 30. Bölüm fragmanı İZLEMEK İÇİN TIKLA

👉 Camdaki Kız önceki bölümler için TIKLA

Öte yandan Nalan'ın hamilelik haberi konağa bomba gibi düşüyor! Peki Adil, Cana ve Sedat ilişkisini herkese anlatacak mı? Feride, Cana'yı tuzağına nasıl düşürecek?

👉 Camdaki Kız 30. Bölüm fragmanı İZLEMEK İÇİN TIKLA

👉 Camdaki Kız önceki bölümler için TIKLA