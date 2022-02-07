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Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm yayınlandı! Alparslan: Büyük Selçuklu 12. bölüm izle

Alparslan Büyük Selçuklu 12. bölüm izleyenlerin karşısına çıktı. 7 Şubat Pazartesi akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu'nun son bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. Arama motorlarında araştırma yapanlar, Alparslan Büyük Selçuklu 12. bölüm full izle, TRT Alparslan Büyük Selçuklu izle, Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin 12. bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2022 Salı 00:41 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2022 Salı 00:42
Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm yayınlandı! Alparslan: Büyük Selçuklu 12. bölüm izle

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde heyecan dorukta. 7 Şubat Pazartesi akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu'nun son bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin 12. bölümü...

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12. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kekavmenos'u tuzağa çekmek için Akça'yı kalede tutan Alparslan, saraydaki saldırıya yetişmek için Rey'e gitmiş geri döndüğünde ise Yınal'ın askeri olan Haris'in Akça'yı kaçırdığını öğrenmişti. Haris'in peşine düşen Alparslan, Akça'nın kaçırılmasının ardında kimlerin olduğunu çözmeye çalışır. Yınal mı? Bozan mı? Vaspurakan'a vali olarak atanan Diyojen, Akça'yı Alparslan'dan evvel ele geçirmek üzere büyük bir oyun kurar. Tuğrul Bey, büyüyen karmati tehlikesine karşı tedbirleri arttırır.

Alparslan Akça'yı kaçıranın Emir Bozan olduğunu öğrenebilecek mi? Akça'yı bir Bizans casusu olarak bilen Bozan, ona karşılık Kekavmenos'tan ne isteyecek? Kekavmenos Akça için kimlerle nasıl bir pazarlığa girecek? Kekavmenos'u öldürmekte kararlı olan Akça, hiç hesap etmediği bu durumdan nasıl kurtulacak?

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