📺 Camdaki Kız 29. Bölüm İZLE - Kanal D Camdaki Kız son bölüm TEK PARÇA FULL HD İZLE

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Camdaki Kız'ın 3 Şubat Perşembe günü ekranlara gelen 29. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Camdaki Kız 29. bölüm konusu ve izleme linki...

👉 Camdaki Kız 29. Bölüm İZLEMEK İÇİN TIKLA

👉 Camdaki Kız önceki bölümler için TIKLA

CAMDAKİ KIZ 29. BÖLÜM KONUSU

Sedat'ın tutuklu yargılanma ihtimalini öğrenen Nalan, gözyaşlarıyla Sedat'ın yanında oluyor. Nalan, Sedat'ın başına gelenleri öğrenince ne yapacağını şaşırıyor. Sedat'ın şehir dışına gitmesine karar veren Rafet, kimsenin Sedat'ın ne gideceğini bilmesini istemez. Nalan, Sedat'ı gözyaşlarıyla gönderir. Sedat'ın tutuklu yargılanma ihtimalini öğrenen Nalan, aynı anda hamile olduğu haberini alır. Ancak, Sedat'ın hapse girme olayının şokuyla Nalan, hamile olduğunu kimseye söyleyemez. Feride'nin sonuçları öğrenmek istemesine karşı Nalan, yine sessizliğini korur.

Sedat'ın hapse girmemesi için evrakların başka birinin adına değiştirilmesi gerekir. Rafet, avukatın bir isim belirlemesi için kendisini kötü hissetse de birini seçecektir. Koroğlu soyadından olmayacak fakat aileye yakın bir Sedat'ın yerine hapse girecek. Sedat, tutuklanacağını düşünerek apar topar Derviş'in mekanından ayrılmaya karar verir. Nalan ise Sedat'ın yurt dışına gideceğini öğrenince soluğu Sedat'ın yanında alıyor ve hamile olduğunu söylüyor.

👉 Camdaki Kız 29. Bölüm İZLEMEK İÇİN TIKLA

👉 Camdaki Kız önceki bölümler için TIKLA

👉 Camdaki Kız 29. Bölüm İZLEMEK İÇİN TIKLA

👉 Camdaki Kız önceki bölümler için TIKLA

👉 Camdaki Kız 29. Bölüm İZLEMEK İÇİN TIKLA

👉 Camdaki Kız önceki bölümler için TIKLA

