📺SADAKATSİZ 47. BÖLÜM - Sadakatsiz 47. bölüm ne zaman? Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünde neler oluyor? İşte Sadakatsiz 47. bölüm fragmanı...

SADAKATSİZ 47. BÖLÜM - Her çarşamba Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Sadakatsiz dizisi, bu akşam yeni bölümüyle sevenlerinin karşısına çıkıyor. Sadakatsiz 47. bölüm, dizinin hayranları tarafından merakla bekleniyor. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Sadakatsiz 47. bölümle ilgili merak edilenler...

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SADAKATSİZ 47. BÖLÜM NE ZAMAN?⏰

Sadakatsiz dizisinin 47. bölümü bu akşam saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak.

👉Sadakatsiz 47. bölüm fragmanı izlemek için TIKLAYIN!

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SADAKATSİZ 47. BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Volkan, oğlu Ali'yi dövdüğünü iddia ettiği Aras'a yumruk atıyor!

Aras, Asya ile birlikte annesinin yanındadır. Annesi, yangından sonra ilk kez Aras ile karşılaşmıştır. Aras'a kendisini hatırlayıp, hatırlamadığını sorar. Aras ise, boş gözlerle kadına bakar. Bu sırada aynı eve Volkan gelir. Çok sinirli olan Volkan, herkesin önünde Aras'a saldırır. Onu Ali'ye el kaldırmakla suçlar.

👉Sadakatsiz 47. bölüm fragmanı izlemek için TIKLAYIN!

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