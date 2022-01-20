Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Bu hafta var mı? Camdaki Kız 27. bölüm fragman izle

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan devam ediyor. Camdaki Kız'ın 30 Aralık Perşembe günü ekranlara gelen 26. bölümünde önemli gelişmeler yaşanmıştı. Yaklaşık 20 günlük aranın ardından Camdaki Kız dizisi geri dönüyor.

Camdaki Kız 27. yeni bölüm heyecanla bekleniyor. Dizinin son bölümünde Nalan, Sedat ve Meliha'nın görüntülerini izlemişti. Nalan'ın vereceği tepki ve bundan sonra neler olacağı merakla bekleniyordu. Diziden yeni görüntüler geldi. Camdaki Kız 27. bölüm 2. fragman yayınlandı...

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CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Camdaki Kız 27. bölüm bu hafta 20 Ocak Perşembe akşamı ekrana gelecek.

CAMDAKİ KIZ 27. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Camdaki Kız 27. bölüm 2. fragman yayınlandı. Sedat'ın sakladığı gerçekleri öğrenen Nalan büyük bir hayal kırıklığı yaşar.

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İnandığı her şey çöp olmuştur. Aşka olan inancı sarsılan Nalan için Sedat ile olması artık çok zordur. Muzo'ya da Melisa ile ilgili olan gerçeği anlatır. Feride ise Sedat'a ültimatomunu çoktan vermiştir. Feride'nin ayaklarına kapanan Sedat için dönüş çok zordur.

Nalan ve Sedat evliliği ne olacak? Nalan'ın planları neler?

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