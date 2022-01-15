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📺Kardeşlerim 35. bölüm - atv CANLI İZLE Kardeşlerim 35. bölüm fragmanı (Kardeşlerim dizisi TEK PARÇA FULL İZLE)

atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim 35. yeni bölümü ile izleyiciyle buluşacak. 15 Ocak Cumartesi günü saat 20.00'de ekranlara gelecek Kardeşlerim dizisi yine merakla bekleniyor. Dizinin sıkı takipçileri; "Kardeşlerim 35. bölüm fragmanı, atv Kardeşlerim izle, atv canlı yayın izle, Kardeşlerim yeni bölüm canlı yayın izle" aramaları yapıyor. Peki, Kardeşlerim 35. bölüm fragmanında neler var? İşte Kardeşlerim 35. bölüm yayınlanan fragmanı ve detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2022 Cumartesi 12:07
📺Kardeşlerim 35. bölüm - atv CANLI İZLE Kardeşlerim 35. bölüm fragmanı (Kardeşlerim dizisi TEK PARÇA FULL İZLE)

Kardeşlerim 35. bölüm fragmanı izle araması yapanlar atv ekranlarına kilitlendi. Başrolünde Celil Nalçakan'ın yer aldığı Kardeşlerim dizisinde 35. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Kardeşlerim 35. bölüm fragmanında neler oluyor?

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KARDEŞLERİM 35. BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

"İleride güzel günler var demişlerdi, daha ne kadar gideceğiz?"

Emel'in yaralanmasından dolayı kendilerini suçlu hisseden İlknur ve Burhan, Eren kardeşlere destek olmaya çalışırken; Resul'ün okula getirdiği yeni soluk, tüm sınıfı heyecanlı bir müsabakada, iki ayrı takım olarak karşı karşıya getirir. Suzan ve Resul cephesindeki gelişmeler, Ayla'yı yeni bir karar almak durumunda bırakırken; sürpriz bir yemek daveti alan Eren ailesi, Oğulcan'ın beklenmedik hamlesiyle korkutucu bir durumun içine düşer.

👇KARDEŞLERİM DİZİSİ OYUNCULARI

Yönetmen: Serkan Birinci
Hikâye ve Senaryo: Gül Abus Semerci
Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk)

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👉KARDEŞLERİM 35. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

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