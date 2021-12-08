Kuruluş Osman SON BÖLÜM İZLE | Kuruluş Osman 74. bölüm 2. fragmanı izle - atv CANLI İZLE Kuruluş Osman izle (Kuruluş Osman TEK PARÇA FULL İZLE)

atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde, 74. bölüm merakla bekleniyor. Kuruluş Osman dizisinin, 74. bölüm 2. tanıtım videosu nefesleri kesti. Kuruluş Osman dizisi hafta olduğu gibi bu hafta da aksiyon dolu sahneleriyle izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacak. 8 Aralık Çarşamba günü yayınlanacak yeni bölümün ikinci tanıtımı ekranlara geldi. İşte dizinin ilgi çeken tanıtımı...

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KURULUŞ OSMAN 74. BÖLÜM KONUSU

"HEPSİNİN VAKTİ GELECEK!"

Boran Alp infaz edilecek mi?

'Kuruluş Osman'ın 74'üncü bölümde Osman Bey adeta dört koldan kuşatılıyor. Madendeki patlamanın ardından tekfurlara esir düşen Boran Alp, Tekfur Nikola tarafından infaz edilmek üzereyken, Selçuklu Veziri Alemşah, Osman Bey'i kontrol altına almak hedefiyle Bitinya'ya geliyor. Yakalanan Turgut Bey ve Mari ise Osman Bey'in yardımına muhtaç!

TURGUT BEY ÖLÜMÜN KIYISINDA

İnegöl'ün madenlerini ele geçiren Osman Bey'e tekfurların kurduğu tuzak sonucunda yaşanan patlama ortalığı karıştırır. Osman Bey mahsur kalan alplerine ulaşmaya çalışırken, Boran Alp esir düşer. Peşlerindeki askerlerinden daha fazla kaçamayan Turgut Bey ve Mari ise Tekfur Nikola'ya yakalanır.

TEKFUR KOSSES'İN KILICI ŞEYH EDEBALI'NIN BOĞAZINDA!

Kayı Obası, Boran'ın esaretiyle yıkılır ve Osman Bey esir alpini kurtarabilmek için İnegöl Kalesi'ni hedef almaya hazırlanırken, bölgeye gelen Selçuklu Veziri Alemşah'ın Kayı Obası ziyaretinde "Osman Bey başına buyruk hareket etme devrin bitti" sözleri tekfurlar için yeni bir umut haline gelir! Tekfur Kosses'in Şeyh Edebalı'nin boğazına kılıcını dayaması bayrağı taşıran son damla olur!