Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle | ATV dizisi Bir Zamanlar Çukurova 107. bölüm full izle

Bir Zamanlar Çukurova'nın 107. bölümünde Fekeli'nin ölümü Çukurova'yı yasa boğuyor

Çukurova'nın hem ağası hem babası olan Fekeli, hayata gözlerini yumar. Fekeli'yi arabasında hareketsiz halde bulan Gaffur ve Raşit, ağalarının ölmüş olduğunu anlayıp konağa koşar. Can dostunun kötü haberini alan Lütfiye'nin feryadı yürekleri dağlarken, Fikret, amcasına karşı son görevini yerine getirip cenazesini omuzlar. Çukurova halkı, dürüstlüğüyle, adaletiyle Çukurova'ya örnek olan, babaları bildiği Fekeli'yi son yolculuğuna uğurlar. Fekeli'nin ani ölümü Lütfiye'nin içine kurt düşürür ve ölümünün ardındaki sır perdesini aralamak ister.

Betül, Fikret'in yanından ayrılmıyor

Betül, amcasını kaybeden Fikret'e destek olmak için elinden geleni yapar. Yardımseverliğiyle cenazeye katılanların takdirini toplayan Betül, Şermin'i bile şaşırtır. Şermin, kızının Fikret'le evlenip servetine konmayı planladığını anlayınca o da Lütfiye ile buzları eritmeye çalışır.

Fikret ve Hakan arasında gerilim tırmanıyor

Züleyha, Demir'in yaşadığına dair umutlarını korurken; Hakan, Züleyha'nın çekimine kapılmaktan kendini alamaz. Züleyha ve Hakan, birlikte portakal bahçesine gezintiye çıkmışken Fikret gelir ve Hakan ile Fikret arasında ağız dalaşı başlar. İkisinin arasındaki gerilimin ortasında kalan Züleyha'nın sabrı taşar.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM ÖZET

Bir Zamanlar Çukurova 106. bölümünde, Fikret Demir'i bulmak için sınırı geçiyor

Züleyha, Fikret ve Fekeli, gelen notu Demir'in yazısıyla karşılaştırır ancak yazının alelacele yazılmış olması nedeniyle Demir'in alıkonulduğunu düşünürler. Fikret, Demir'e Suriye'de yaşayan Şahap'tan bahsettiğini hatırlar ve Çetin'i de yanına alarak Demir'in izini bulmak için Suriye'ye gitmeye karar verir. Hakan'ın konağa ziyaretlerini artırması, Fikret'in ona karşı iyice bilenmesine sebep olurken, Fikret'in Züleyha'ya ilgisi de Lütfiye'yi şüpheye düşürecektir.

Züleyha ve Hakan ortaklıklarını ilan ediyor

Hakan, bir Yamanlar geleneği olan toplu sünnet organizasyonu için Züleyha'ya yardım teklif eder. Organizasyonu yönetme görevi Lütfiye'ye verilince Şermin çok bozulur. Gecede Züleyha Hanımağa olarak konuşma yapar ve Hakan'ı da şirketin ortağı olarak tanıtır. Hakan ve Züleyha'nın fotoğrafları Adana gazetelerini süsler.

Fekeli, Mehmet Kara'nın gerçek kimliğini öğreniyor

Fekeli, yaşadığı bir tesadüf sonucu Ispartalı Mehmet Kara ile ilgili çok önemli bir bilgi edinir ve Mehmet Kara isminin peşine düşerek doğduğu topraklara ulaşır. Fekeli, gazetedeki fotoğrafları gösterince Mehmet Kara'nın bir hemşerisi gazetedeki ismin Hakan Gümüşoğlu olduğunu söyler.



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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI

Demir (Murat Ünalmış)

Yılmaz (Uğur Güneş)

Züleyha (Hilal Altınbilek)

Şermin (Sibel Taşçıoğlu)

Sabahattin (Turgay Aydın)

Gaffur (Bülent Polat)

Saniye (Selin Yeninci)

Haminne (Serpil Tamur)

Gülten (Selin Genç)

Fadik (Polen Emre)

Behice Hekimoğlu (Esra Dermancıoğlu)

Müjgan (Melike İpek Yalova)

Fekeli (Kerem Alışık)



BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin çekimleri Adana ve Mersin çevresinde çekiliyor.. Adana Çukurova'nın geçmiş dönem görüntülerinin kurgulanması ile Adana'da inşaatı 8 ay süren bir dizi platosu kuruldu.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 100. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Merakla beklenen Bir Zamanlar Çukurova 107. bölüm 7 Ekim 2021 Perşembe günü ATV'de ekranlara geliyor. Yeni bölüm Bir Zamanlar Çukurova ratinglerde Perşembe gününün şampiyonluğuna oynuyor ve hayranları tarafından çok izleniyor.