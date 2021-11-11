Camdaki Kız SON BÖLÜM İZLE | Kanal D Camdaki Kız 19. bölüm izle (Camdaki Kız TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Camdaki Kız'ın 11 Kasım Perşembe günü ekranlara gelen 19. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri...

Camdaki Kız 19. BÖLÜM İZLE

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CAMDAKİ KIZ 19. BÖLÜM KONUSU

DAĞILAN NALAN'IN YARDIMINA HAYRİ KOŞUYOR!

Sedat'ın ayrılık açıklamasından sonra Nalan yıkılmıştır. Kandırıldığını düşünürken bir taraftan da aşkını kaybedecek olmanın acısını yaşar. Feride'nin sözleri ise aklında yankılanır. Hayri ise Nalan'a destek olmak için yanı başında beklemektedir.

Camdaki Kız 19. BÖLÜM İZLE

https://www.kanald.com.tr/camdaki-kiz/bolumler/camdaki-kiz-19-bolum-19-bolum-full-izle

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE

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NALAN EVİ TERK EDİP FERİDE'NİN YANINA DÖNÜYOR!

Sedat'ın olaylarının ardından Nalan, Koroğlu ailesini terk etmeye karar verir. Başta Selen olmak üzere herkes dil dökse de dinlemez. Feride ise oldukça hiddetlenmiştir. Sedat'ı kıstırır ancak Sedat'ın da cevapları hazırdır.

Rafet, Sedat'ın şirketin hisselerini Cavit'e sattığını öğrenir ve çok sinirlenir.

Nalan ise annesinin evine dönerek her şeye en başında başlamak zorunda kalır.

Camdaki Kız 19. BÖLÜM İZLE

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NALAN, SEDAT'I DURDURABİLECEK Mİ?

Sedat kararını vermiştir. Nalan'ı ve ülkeyi bırakıp gidecektir. Cana ile planlarını yaparlar. Öte yandan Feride de kızını korumak adına Rafet ile işbirliği yapar. Rafet, Cavit'in karşısına çıkar.

Nalan en sonunda Sedat'ı durdurmak için karşısına çıkar. Sedat gidecek mi? Nalan ne yapacak?

Camdaki Kız 19. BÖLÜM İZLE

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Camdaki Kız 19. BÖLÜM İZLE

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