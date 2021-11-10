Haberler Dizi Haberleri Squid Game için açıklama geldi! 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

Squid Game için açıklama geldi! 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

Dijital platformda yayınlandığı andan itibaren tüm dünyayı kasıp kavuran Squid Game dizisinin ikinci sezonunun çekilip çekilmeyeceği merak konusuydu. Dizinin yönetmeninden bu doğrultuda bir açıklama geldi. Yönetmen Dong-hyuk, ikinci sezonun ne zaman ve nasıl olacağını söylemek için çok erken olduğunu düşündüğünü belirtse de şu anda kafasında planlama sürecinde olduğunu açıkladı.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2021 Çarşamba 10:33
Squid Game için açıklama geldi! 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

Tüm dünyada büyük bir izleyici kitlesine kavuşan Squid Game dizisinin 2. sezonunun çekilip çekilmeyeceği büyük merak konusu olmuştu.

Yoğun ilgi sebebiyle diziye devam etme kararı alındığı iddia edilirken Netflix tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi.

YÖNETMEN MÜJDELEDİ!

Yönetmen Dong-hyuk, ikinci sezonun ne zaman ve nasıl olacağını söylemek için çok erken olduğunu düşündüğünü belirtse de şu anda kafasında planlama sürecinde olduğunu açıkladı

Hwang Dong-hyuk, gösterilen yoğun ilginin karşılığında ikinci sezonun çekileceğini "Gi-hun dönecek ve dünya için bir şeyler yapacak, size bunun sözünü veriyorum" sözleriyle onayladı.

SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor