Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yarın var mı? ATV yayın akışında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz var mı? İşte yanıtı...

ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO), her hafta salı akşamları hayranlarının büyük bir ilgisiyle izleniyordu. Ünlü dizinin fragmanı da yayınlanan son bölümü ekranlara gelmemişti. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yarın var mı? ATV yayın akışında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz var mı?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YARIN VAR MI?

Dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca geçtiğimiz hafta yaptığı açıklama ile dizinin final yaptığını, "At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir' Cengiz Han... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim. Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım 'EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ' ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum. Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşça kalın…" sözleriyle duyurmuştu. Dolayısıyla EDHO, ATV'nin 9 Kasım Salı günkü yayın akışında yer almıyor.