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EDHO bitti mi? Oktay Kaynarca'dan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz açıklaması!

ATV'nin sevilen dizilerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan hayranlarını üzen bir haber geldi. Dizinin başrol oyuncularından Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından bir son dakika açıklaması yayınladı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi bitti mi? İşte Oktay Kaynarca'nın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz açıklaması...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2021 Pazar 14:09
EDHO bitti mi? Oktay Kaynarca'dan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz açıklaması!

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünün yayınlanmaması, dizi hayranlarını üzmüştü. Fenomen dizinin başrol oyuncularından Oktay Kaynarca, sevenlerini üzen bir açıklama yaptı ve dizinin bittiğini duyurdu.

Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir' Cengiz Han....

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim. Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım 'EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ' ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum. Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşça kalın…"

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