Haberler Dizi Haberleri O sahne geceye damga vurdu! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 186. bölümde ne oldu?

O sahne geceye damga vurdu! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz () 186. bölümde ne oldu?

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Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 07:25
O sahne geceye damga vurdu! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 186. bölümde ne oldu?

Oktay Kaynarca (), Sanem Çelik ( Ceylan), Ali Sürmeli ( Doğan), Hüseyin Avni Danyal (Tufan), Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli), Ozan Akbaba (), Pelin Akil Altan (Bahar), Engin Benli (Yaman), Sabiye Tozan (Hayriye Çakırbeyli) gibi oyuncuların yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 186. yeni bölümü hakkında tüm detaylar haberimizde...

O sahne geceye damga vurdu! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 186. bölümde ne oldu?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 186. BÖLÜMDE NELER OLDU?

'nin aklanmak için içerde verdiği mücadelenin en büyük destekçisi eşi Ceylan Çakırbeyli olur. Eşinin de yardımıyla özgürlüğüne kavuşan Hızır Çakırbeyli, kendisine kurulan kumpasın intikamını almak için harekete geçer. Özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'ın yanına giden Hızır Çakırbeyli, vereceği savaşta onu dimdik ayakta görmek ister. Amcasının aksine kendi planlarını yapmaya başlayan Alpaslan Çakırbeyli ise Pınar'ın yardımıyla iyileşmeye başlar ve bunu herkesten saklar. Hızır Çakırbeyli ile verdiği savaşı cephe cephe kaybeden Tuncay, ele geçiremediği masayı yok etmek için plan yapar. Selman Korkmaz ve Demir'le işbirliği yapan Tuncay, bağlı olduğu şebekenin adına tüm masayı yok etmesi için İshak'a talimat verir. Façalı ailesine savaş açan ve itibarı için her şeyi yapmaya hazır olan İdris Reis, kardeşi Demir'in Tuncay'la yaptığı plandan habersizdir. Abisinden gizli hareket eden Demir ise Façalı ailesinin içinde olan Selçuk üstünden oyun kurar. Demir'in kurduğu oyunu farkeden Behzat Façalı'nın intikamı ise ağır olur.

O sahne geceye damga vurdu! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 186. bölümde ne oldu?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 186. BÖLÜM İZLE!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 186. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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