İstanbul'un ev sahipliğinde 16-27 Haziran 2027 tarihleri arasında düzenlenecek 2027 Avrupa Oyunları kapsamında Galata Kulesi'nde ışık gösterisi gerçekleştirildi. Konuyla ilgili konuşan, "Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, "Avrupa'nın dört bir yanından gelecek sporcuları ve misafirlerimizi İstanbul'da ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.