İstanbul'un 16-27 Haziran 2027 tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Avrupa Oyunları için gönüllü başvuruları başladı. Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) tarafından düzenlenecek oyunlarda görev almak isteyenler, 15 Ocak 2027'ye kadar "volunteer. 2027istanbul. org" adresinden başvuruda bulunabilecek. Gönüllüler, saha operasyonları, seyirci hizmetleri, protokol ve medya başta olmak üzere organizasyonun çeşitli alanlarında görev yapabilecek. Genel yetenek, genel kültür ve yabancı dil sınavlarını kapsayan ön değerlendirmenin ardından mülakata katılacak adaylardan başarılı olanlar eğitim ve oryantasyon programına alınacak.