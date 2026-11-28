Balıkesir Edremit ilçesindeki Kaz Dağları ve eteklerinde bu yıl 10'uncusu düzenlenecek Kar Spor İda Ultra'nın basın toplantısı gerçekleştirildi.
Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2026 06:50
Balıkesir Edremit ilçesindeki Kaz Dağları ve eteklerinde bu yıl 10'uncusu düzenlenecek Kar Spor İda Ultra'nın basın toplantısı gerçekleştirildi. 27-29 Kasım tarihlerinde 10 ülkeden 1.540 sporcunun katılacağı organizasyonda 105K İda Ultra, 66K Hades, 44K Zeus, 30K Poseidon, 15K Afrodit ve 8,5K Hera parkurları koşulacak.