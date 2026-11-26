Türkiye dışında ilk defa Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'nde at gösterileri ve kuşlar bölümü, yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2026 06:50
Türkiye dışında ilk defa Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'nde at gösterileri ve kuşlar bölümü, yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Festivale, dünyanın farklı bölgelerinden gelen yabancı ziyaretçiler ve turistler yoğun ilgi göstererek organizasyona övgüler yağdırdı.