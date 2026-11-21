Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Etnospor Kültür Festivali'nin olimpiyat ruhunu yansıttığını belirterek, organizasyonun uluslararası bir nitelik kazanmasından gurur duyduğunu söyledi.
Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2026 06:50
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Etnospor Kültür Festivali'nin olimpiyat ruhunu yansıttığını belirterek, organizasyonun uluslararası bir nitelik kazanmasından gurur duyduğunu söyledi. Akgül, "Olimpiyatlar, dünyanın en çok izlenen organizasyonu ve bütün kültürlerin aynı anda birleştiği, din, dil, ırk ayrımının olmadığı bir organizasyon. Bu festival, özellikle kültürel kaynaşma açısından büyük değer taşıyor" dedi.