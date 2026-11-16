Bakan Bak’tan müjde

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gümüşhane'nin tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde yapılması planlanan kayak merkezi projesinin yatırım bedelinin yaklaşık 300 milyon liraya çıkarılacağını bildirdi. İhale hazırlıklarının hızlandırıldığını belirten Bak, 2-3 ay içinde yol haritasının tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi. İmar planlarının ve proje ön çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu belirten Bakan Bak, "Muhtemelen hedefimiz 2-3 ay içerisinde bu işlerle ilgili yol haritasını tamamlamış olmak." dedi. Daha önce yapılan ön protokoldeki rakamın artırıldığını kaydeden Bakan Bak, yatırım bedelini yaklaşık 300 milyon liraya çıkardıklarını ve gerekirse ek yatırımlar ile kaynak tahsis edeceklerini ekledi.