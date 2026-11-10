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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Diğer Sporlar Elif Çelik’ten bronz madalya

Elif Çelik’ten bronz madalya

Senegal'de düzenlenen Dakar 2026 Yaz Gençlik Olimpiyatları'nda mücadele eden milli atlet Elif Çelik, kadınlar 2000 metre engelli branşında bronz madalyanın sahibi oldu. 16 yaşındaki milli sporcu, yarışı 6:36.99'luk dereceyle tamamladı. Türkiye, bu sonuçla organizasyonun 8'inci gününün sonunda madalya sayısını 3'e yükseltti. Türkiye, daha önce 44 kilo judoda Sema Nur Yüksel ile altın, 200 metre karışık yüzmede ise Kırhan Yılmaz ile bronz madalya kazanmıştı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2026 06:50
Elif Çelik’ten bronz madalya
Senegal'de düzenlenen Dakar 2026 Yaz Gençlik Olimpiyatları'nda mücadele eden milli atlet Elif Çelik, kadınlar 2000 metre engelli branşında bronz madalyanın sahibi oldu. 16 yaşındaki milli sporcu, yarışı 6:36.99'luk dereceyle tamamladı. Türkiye, bu sonuçla organizasyonun 8'inci gününün sonunda madalya sayısını 3'e yükseltti. Türkiye, daha önce 44 kilo judoda Sema Nur Yüksel ile altın, 200 metre karışık yüzmede ise Kırhan Yılmaz ile bronz madalya kazanmıştı.
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