Antalya'da UCI Gran Fondo Dünya Serisi heyecanı başladı! Gençlik ve Spor Bakanı Bak startı verdi

Bakan Bak ve beraberindekiler, startın ardından 6 kilometrelik COP31 Farkındalık Sürüşü'ne katıldı.

Bak, Belek Turizm Merkezi'ndeki The Land of Legends Mall'da yer alan başlangıç noktasında gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyona 44 ülkeden 960'ın üzerinde sporcunun katıldığını söyledi.

Bisiklet gibi sporlarla çevre duyarlılığını arttırmak istediklerini belirten Bak, temiz bir çevre için bisiklet sporunun önemine dikkati çekti.

Bak, bisikletin spor turizminin gelişmesi açısından da önemli olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlık olarak spor turizmine çok önem veriyoruz, geliştirmek için çalışıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile beraber spor turizminin ülkemizde gelişmesi için, yayılması için ve pek çok aktivitenin gerçekleşmesi için çaba harcıyoruz. Bisiklet Federasyonumuz bu noktada hem Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu organize ediyor hem de dağ bisikletinde, velodrom yarışında olsun, diğer yol yarışlarında olsun pek çok bisiklet organizasyonunu ülkemizde gerçekleştiriyoruz. Bisiklet Federasyonumuzun bu yöndeki çalışmaları önemli. Özellikle Antalya, spor turizminde öne çıkmış bir şehir. Burada yılda 2 binin üzerinde futbol takımı kamp yapıyor. Bisiklet, basketbol, voleybol takımları, diğer branşların takımları Antalya'ya geliyor. Antalya bu noktada hem yatak hem de spor tesisi anlamında yeterli kapasiteye sahip."

Dünya çapında önemli bir organizasyon olan COP31'e Bakanlık olarak destek verdiklerini kaydeden Bak, COP31 gönüllülerinin büyük bir kısmının gençlerden oluştuğuna işaret etti.

Antalya'yı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek COP31'de yoğun bir gündem beklediğini dile getiren Bak, "Türkiye büyük organizasyonları başarıyla gerçekleştiriyor. NATO Zirvesi'ni gerçekleştirdik. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ni gerçekleştirdik. Önümüzdeki hafta yoğun bir gündemle beraber Antalya'da dünyanın dört bir yanından devlet başkanları, hükümet başkanları, bakanlar olacak. Biz de gençlerimizle beraber burada hem gönüllülük esasında hem de diğer aktivitelerle beraber oturumlarda yer alacağız." diye konuştu.

"Yüzmeden atletizme kadar pek çok organizasyonu başarıyla gerçekleştiriyoruz"

Türkiye'nin uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapma kapasitesine sahip olduğunu vurgulayan Bakan Bak, "Bu noktada da bu organizasyon da bizim için önemli. Biliyorsunuz 2027'de Avrupa Oyunları'nı İstanbul'da gerçekleştireceğiz. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı gerçekleştireceğiz. Yüzmeden atletizme kadar pek çok organizasyonu başarıyla gerçekleştiriyoruz. Bu kapasitemiz var. Ülkemizdeki organizasyon şirketleri de bu işte tecrübeliler, başarılılar. Ulaşım kolay, lojistik kolay. Direkt uçuşların olduğu bir Antalya var. Yine İstanbul Havalimanımız var. Türk Hava Yolları pek çok destinasyona uçtuğu için de tercih ediliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bak, işe giderken vatandaşları bisiklet sürmeye, hafta sonları çocuklarıyla beraber bisiklet sürmeye, bisikletin keyfini almaya davet ettiklerini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz dünyanın yemyeşil olmasını istiyoruz. Denizlerin, suların benim gözlerim gibi mavi olmasını istiyoruz. O yüzden gelecek nesillere güzel bir dünya bırakmak için çalışıyoruz. Yine Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünü yaptığı Sıfır Atık İnisiyatifi tüm dünyada kabul gördü. Birleşmiş Milletler de kabul gördü. Bunu da tüm gençlerimizle beraber ülkeye yaymaya çalışıyoruz. Bu çevre hepimize lazım."