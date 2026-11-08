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Anasayfa Diğer Sporlar Elif Nur Turhan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonluk sınavı başlıyor!

Elif Nur Turhan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonluk sınavı başlıyor!

Elif Nur Turhan ile Alycia Baumgardner, IBF Hafif Sıklet Dünya Şampiyonluğu için ABD'de karşı karşıya gelecek. Namağlup milli boksörün unvanını korumaya çalışacağı organizasyon Türkiye saatiyle 9 Kasım Pazartesi sabahı başlayacak. Peki, Elif Nur Turhan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte yayın bilgileri.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 23:08
Elif Nur Turhan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonluk sınavı başlıyor!

Türk boksunun namağlup dünya şampiyonu Elif Nur Turhan, kariyerinin en önemli karşılaşmalarından birine çıkmaya hazırlanıyor. IBF Hafif Sıklet Dünya Şampiyonluğu kemerini korumak isteyen milli sporcu, ABD'de düzenlenecek MVPW-07 organizasyonunda Alycia Baumgardner ile ringe çıkacak. Karşılaşma öncesinde yayın programı ve mücadeleye ilişkin ayrıntılar netleşmeye başladı. Peki, Elif Nur Turhan maçı ne zaman, saat kaçta? Elif Nur Turhan - Alycia Baumgardner maçı hangi kanalda, nereden izlenir ve şifresiz mi? İşte ayrıntılar...

ELİF NUR TURHAN - ALYCIA BAUMGARDNER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE YAPILACAK?

Elif Nur Turhan ile Alycia Baumgardner arasındaki IBF Hafif Sıklet Dünya Şampiyonluğu karşılaşması, 8 Kasım 2026 Pazar gününü 9 Kasım Pazartesi'ye bağlayan gece gerçekleştirilecek. ABD'nin Teksas eyaletindeki Arlington kentinde bulunan College Park Center, şampiyonluk mücadelesine ev sahipliği yapacak.

Organizasyonun ana kartı Türkiye saatiyle 04.30'da başlayacak. Gecenin ana karşılaşması olan Elif Nur Turhan - Alycia Baumgardner mücadelesinde boksörlerin yaklaşık 06.00-07.30 saatleri arasında ringe çıkması bekleniyor. Kesin saat, önceki karşılaşmaların süresine göre değişebilecek.

ELİF NUR TURHAN MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Elif Nur Turhan - Alycia Baumgardner maçının Türkiye'deki canlı yayın adresi S Sport Plus olarak duyuruldu. Bazı yayın programlarında S Sport televizyon kanalı da karşılaşmanın yayıncıları arasında gösteriliyor.

S Sport Plus üzerinden mücadeleyi izlemek isteyenlerin aktif aboneliğe sahip olması gerekiyor. Organizasyon ABD'de ESPN ve ESPN Deportes, İngiltere'de ise Sky Sports üzerinden yayınlanacak.

ELİF NUR TURHAN - ALYCIA BAUMGARDNER MAÇI KAÇ RAUNT SÜRECEK?

IBF Hafif Sıklet Dünya Şampiyonluğu için yapılacak karşılaşma 10 raunt üzerinden düzenlenecek. Her raunt 3 dakika sürecek ve mücadelede kadın profesyonel boksunun alışılmış iki dakikalık raunt formatından farklı bir uygulama kullanılacak.

Elif Nur Turhan, karşılaşmaya 14 galibiyet ve sıfır mağlubiyetlik kariyer derecesiyle çıkacak. Alycia Baumgardner ise 18 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ringe gelecek. Turhan'ın 8, Baumgardner'ın ise 7 nakavt galibiyeti bulunuyor.

ELİF NUR TURHAN KİMDİR? DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNU NASIL KAZANDI?

IBF hafif sıklet dünya şampiyonu Elif Nur Turhan, profesyonel kariyerinde çıktığı 14 karşılaşmanın tamamını kazanarak yenilgisiz unvanını korudu. Milli sporcu, Brezilyalı Beatriz Ferreira'yı beşinci rauntta teknik nakavtla mağlup ederek dünya şampiyonluğu kemerini kazanmıştı.

Rakibi Alycia Baumgardner ise süper tüy sıklette dünya şampiyonlukları bulunan deneyimli bir boksör. Amerikalı sporcu, bu karşılaşmada hafif sıklete yükselerek ikinci farklı sıklette dünya şampiyonu olmayı hedefliyor.

ELİF NUR TURHAN MAÇINDAN ÖNCE HANGİ BOKS KARŞILAŞMALARI VAR?

Most Valuable Promotions tarafından düzenlenen MVPW-07 organizasyonunda farklı sıkletlerde dünya şampiyonluğu mücadeleleri yapılacak. Gecenin programında Elif Nur Turhan - Alycia Baumgardner karşılaşmasının yanı sıra birçok önemli eşleşme bulunuyor.

  • Ramla Ali - Mikiah Kreps
  • Skye Nicolson - Miyo Yoshida
  • Irma Garcia - Nataly Delgado
  • Brittany Sims - Shera Mae Patricio
  • Albina Moldazhanova - Kirstie Bavington
  • Fernando Garcia - Alexander Castellano
  • Natalie Dove - Nayeli Rodriguez
  • Javier Guerrero Cruz - Aiden Anderson
  • Jocelyn Camarillo - Nazarena Serra

Organizasyonun ön karşılaşmaları Türkiye saatiyle 01.15'te, ana kartı ise 04.30'da başlayacak. Elif Nur Turhan ile Alycia Baumgardner gecenin ana maçında karşı karşıya gelecek.

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