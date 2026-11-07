Yeni Delhi’de 9 madalya

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 2026 Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda mücadele eden DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü sporcuları, ay-yıldızlı forma altında; 4 altın, 1 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplamda 9 madalyayla ülkeye döndü. DEPSAŞ Enerji Genel Müdürü Murat Karagüzel, "Sporcularımızın başarısı hepimiz için gurur kaynağı" açıklamasını yaptı.