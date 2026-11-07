Kuralları değiştiren taraftayım

Dünyanın en sıra dışı uçuşlarına imza atan Red Bull pilotu ve Guinness Dünya Rekoru sahibi Dario Costa, Brand Week Istanbul 2026 kapsamında katılımcılarla buluştu.
Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 06:50
Dünyanın en sıra dışı uçuşlarına imza atan Red Bull pilotu ve Guinness Dünya Rekoru sahibi Dario Costa, Brand Week Istanbul 2026 kapsamında katılımcılarla buluştu. Costa, "Ben oyunun kurallarını değiştirmeye çalışan tarafta olmayı seçtim. Ben risklerimi kendim seçiyorum" diye konuştu