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Şampiyon Enka

Cumhurbaşkanlık 7’nci Uluslararası Yat Yarışları, Cumhuriyet’in 103’üncü yılı coşkusu ve İstanbul Boğazı’ndaki final müsabakalarının ardından Fişekhane’de düzenlenen törenle sona erdi.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 06:53
Şampiyon Enka
Cumhurbaşkanlık 7'nci Uluslararası Yat Yarışları, Cumhuriyet'in 103'üncü yılı coşkusu ve İstanbul Boğazı'ndaki final müsabakalarının ardından Fişekhane'de düzenlenen törenle sona erdi. Sezon boyunca sergiledikleri performansla adını zirveye yazdıran takımlar kupalarını aldı. Cumhurbaşkanlığı 7'nci Uluslararası Yat Yarışları'nın tüm etaplarında başarı gösteren Enka bu yılın şampiyonu oldu.
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