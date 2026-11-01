Formula 1'de 2026 sezonu tüm heyecanıyla devam ederken gözler şampiyonanın son bölümündeki yarışlara çevrildi. Sezon boyunca farklı kıtalarda düzenlenen Grand Prix'lerin ardından takvimde Meksika, Brezilya, Las Vegas, Katar ve Abu Dabi yarışları bulunuyor. İlk açıklanan programda yapılan değişikliklerle yarış sayısı 23'e düşerken motor sporları tutkunları kalan yarışların tarihlerini ve başlangıç saatlerini araştırıyor. Peki, Formula 1 2026 yarış takvimi nasıl? Sıradaki F1 yarışı ne zaman, nerede yapılacak? Formula 1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak? İşte güncel takvim ve ayrıntılar...
FORMULA 1 SIRADAKİ YARIŞ NE ZAMAN, NEREDE?
1 Kasım 2026 itibarıyla Formula 1 takvimindeki 19. yarış, Meksika Grand Prix'si. Meksiko'daki Autódromo Hermanos Rodríguez pistinde düzenlenen yarışın başlangıç saati Türkiye saatiyle 23.00 olarak açıklandı.
Meksika Grand Prix'sinin ardından Formula 1 takvimi Brezilya'ya geçecek. Sezonun 20. yarışı olan São Paulo Grand Prix, 6-8 Kasım 2026 tarihlerinde Interlagos pistinde düzenlenecek. Ana yarış ise 8 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek.
FORMULA 1 2026 YARIŞ TAKVİMİ: TÜM GRAND PRIX TARİHLERİ
Formula 1'in güncellenen 2026 takviminde 23 yarış bulunuyor. Avustralya Grand Prix'siyle başlayan sezon, Abu Dabi'deki final yarışıyla tamamlanacak. İşte 2026 Formula 1 sezonunun yarış tarihleri, ülkeleri ve pistleri:
1. AVUSTRALYA GRAND PRIX
Tarih: 6-8 Mart 2026
Şehir: Melbourne
Pist: Albert Park Circuit
2. ÇİN GRAND PRIX
Tarih: 13-15 Mart 2026
Şehir: Şanghay
Pist: Shanghai International Circuit
3. JAPONYA GRAND PRIX
Tarih: 27-29 Mart 2026
Şehir: Suzuka
Pist: Suzuka Circuit
4. MIAMI GRAND PRIX
Tarih: 1-3 Mayıs 2026
Şehir: Miami, ABD
Pist: Miami International Autodrome
5. KANADA GRAND PRIX
Tarih: 22-24 Mayıs 2026
Şehir: Montreal
Pist: Circuit Gilles-Villeneuve
6. MONAKO GRAND PRIX
Tarih: 5-7 Haziran 2026
Şehir: Monte Carlo
Pist: Circuit de Monaco
7. BARSELONA GRAND PRIX
Tarih: 12-14 Haziran 2026
Şehir: Barselona, İspanya
Pist: Circuit de Barcelona-Catalunya
8. AVUSTURYA GRAND PRIX
Tarih: 26-28 Haziran 2026
Şehir: Spielberg
Pist: Red Bull Ring
9. BRİTANYA GRAND PRIX
Tarih: 3-5 Temmuz 2026
Şehir: Silverstone, İngiltere
Pist: Silverstone Circuit
10. BELÇİKA GRAND PRIX
Tarih: 17-19 Temmuz 2026
Şehir: Spa
Pist: Circuit de Spa-Francorchamps
11. MACARİSTAN GRAND PRIX
Tarih: 24-26 Temmuz 2026
Şehir: Budapeşte
Pist: Hungaroring
12. HOLLANDA GRAND PRIX
Tarih: 21-23 Ağustos 2026
Şehir: Zandvoort
Pist: Circuit Zandvoort
13. İTALYA GRAND PRIX
Tarih: 4-6 Eylül 2026
Şehir: Monza
Pist: Autodromo Nazionale Monza
14. İSPANYA GRAND PRIX
Tarih: 11-13 Eylül 2026
Şehir: Madrid
Pist: Madring
15. AZERBAYCAN GRAND PRIX
Tarih: 24-26 Eylül 2026
Şehir: Bakü
Pist: Baku City Circuit
16. BAHREYN GRAND PRIX (MALEZYA)
Tarih: 2-4 Ekim 2026
Şehir: Sepang, Malezya
Pist: Sepang International Circuit
17. SİNGAPUR GRAND PRIX
Tarih: 9-11 Ekim 2026
Şehir: Singapur
Pist: Marina Bay Street Circuit
18. ABD GRAND PRIX
Tarih: 23-25 Ekim 2026
Şehir: Austin, ABD
Pist: Circuit of the Americas
19. MEKSİKA GRAND PRIX
Tarih: 30 Ekim-1 Kasım 2026
Şehir: Meksiko
Pist: Autódromo Hermanos Rodríguez
20. BREZİLYA / SAO PAULO GRAND PRIX
Tarih: 6-8 Kasım 2026
Şehir: São Paulo
Pist: Interlagos (Autódromo José Carlos Pace)
21. LAS VEGAS GRAND PRIX
Tarih: 19-21 Kasım 2026
Şehir: Las Vegas, ABD
Pist: Las Vegas Strip Circuit
22. KATAR GRAND PRIX
Tarih: 27-29 Kasım 2026
Şehir: Lusail
Pist: Lusail International Circuit
23. ABU DABİ GRAND PRIX
Tarih: 4-6 Aralık 2026
Şehir: Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri
Pist: Yas Marina Circuit
Yarış tarihleri, Grand Prix hafta sonlarının düzenlendiği yerel takvim günlerini gösteriyor. Türkiye ile yarışların yapıldığı ülkeler arasındaki saat farkı nedeniyle bazı mücadelelerin canlı yayın tarihi değişebiliyor. Özellikle Las Vegas Grand Prix'si, Türkiye'de 22 Kasım Pazar sabahına denk geliyor.
FORMULA 1 2026 YARIŞLARI HANGİ KANALDA?
Formula 1 yarışlarının Türkiye'deki yayın hakları beIN SPORTS bünyesinde bulunuyor. 2026 sezonundaki Grand Prix, sıralama ve antrenman yayınları beIN SPORTS'un yayın platformlarında takip edilebiliyor.
Yarışlar için kullanılan ana ekranlardan biri beIN SPORTS 4 olurken her Grand Prix'nin kesin kanal ve yayın saati, yayıncı kuruluşun güncel programından kontrol edilebilecek.
FORMULA 1 TAKVİMİ NEDEN DEĞİŞTİ? KAÇ YARIŞ VAR?
Formula 1'in 2026 sezonu ilk açıklandığında 24 Grand Prix planlanıyordu. Ancak Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle nisan ayında düzenlenmesi öngörülen Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışları takvimden çıkarıldı.
Daha sonra Formula 1 ve FIA, Bahreyn Grand Prix'sinin 2-4 Ekim tarihlerinde Malezya'daki Sepang pistinde yapılacağını duyurdu. Suudi Arabistan Grand Prix'si ise sezonun kalan programına geri alınmadı. Böylece güncel takvim 23 yarıştan oluştu.
FORMULA 1 2026 SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?
2026 Formula 1 sezonu, 6 Aralık Pazar günü düzenlenecek Abu Dabi Grand Prix'siyle sona erecek. Takvimde Brezilya, Las Vegas ve Katar yarışlarının ardından son durak Birleşik Arap Emirlikleri olacak.
Yas Marina Circuit'teki final yarışının ardından sezonun Grand Prix programı tamamlanacak. Şampiyonluk sıralamasının nihai hali de son yarışın sonuçlarıyla kesinleşecek.