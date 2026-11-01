Formula 1'de 2026 sezonu tüm heyecanıyla devam ederken gözler şampiyonanın son bölümündeki yarışlara çevrildi. Sezon boyunca farklı kıtalarda düzenlenen Grand Prix'lerin ardından takvimde Meksika, Brezilya, Las Vegas, Katar ve Abu Dabi yarışları bulunuyor. İlk açıklanan programda yapılan değişikliklerle yarış sayısı 23'e düşerken motor sporları tutkunları kalan yarışların tarihlerini ve başlangıç saatlerini araştırıyor. Peki, Formula 1 2026 yarış takvimi nasıl? Sıradaki F1 yarışı ne zaman, nerede yapılacak? Formula 1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak? İşte güncel takvim ve ayrıntılar...

FORMULA 1 SIRADAKİ YARIŞ NE ZAMAN, NEREDE?

1 Kasım 2026 itibarıyla Formula 1 takvimindeki 19. yarış, Meksika Grand Prix'si. Meksiko'daki Autódromo Hermanos Rodríguez pistinde düzenlenen yarışın başlangıç saati Türkiye saatiyle 23.00 olarak açıklandı.

Meksika Grand Prix'sinin ardından Formula 1 takvimi Brezilya'ya geçecek. Sezonun 20. yarışı olan São Paulo Grand Prix, 6-8 Kasım 2026 tarihlerinde Interlagos pistinde düzenlenecek. Ana yarış ise 8 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek.

FORMULA 1 2026 YARIŞ TAKVİMİ: TÜM GRAND PRIX TARİHLERİ

Formula 1'in güncellenen 2026 takviminde 23 yarış bulunuyor. Avustralya Grand Prix'siyle başlayan sezon, Abu Dabi'deki final yarışıyla tamamlanacak. İşte 2026 Formula 1 sezonunun yarış tarihleri, ülkeleri ve pistleri:

1. AVUSTRALYA GRAND PRIX

Tarih: 6-8 Mart 2026

Şehir: Melbourne

Pist: Albert Park Circuit

2. ÇİN GRAND PRIX

Tarih: 13-15 Mart 2026

Şehir: Şanghay

Pist: Shanghai International Circuit

3. JAPONYA GRAND PRIX

Tarih: 27-29 Mart 2026

Şehir: Suzuka

Pist: Suzuka Circuit

4. MIAMI GRAND PRIX

Tarih: 1-3 Mayıs 2026

Şehir: Miami, ABD

Pist: Miami International Autodrome

5. KANADA GRAND PRIX

Tarih: 22-24 Mayıs 2026

Şehir: Montreal

Pist: Circuit Gilles-Villeneuve

6. MONAKO GRAND PRIX

Tarih: 5-7 Haziran 2026

Şehir: Monte Carlo

Pist: Circuit de Monaco

7. BARSELONA GRAND PRIX

Tarih: 12-14 Haziran 2026

Şehir: Barselona, İspanya

Pist: Circuit de Barcelona-Catalunya

8. AVUSTURYA GRAND PRIX

Tarih: 26-28 Haziran 2026

Şehir: Spielberg

Pist: Red Bull Ring

9. BRİTANYA GRAND PRIX

Tarih: 3-5 Temmuz 2026

Şehir: Silverstone, İngiltere

Pist: Silverstone Circuit

10. BELÇİKA GRAND PRIX

Tarih: 17-19 Temmuz 2026

Şehir: Spa

Pist: Circuit de Spa-Francorchamps

11. MACARİSTAN GRAND PRIX

Tarih: 24-26 Temmuz 2026

Şehir: Budapeşte

Pist: Hungaroring

12. HOLLANDA GRAND PRIX

Tarih: 21-23 Ağustos 2026

Şehir: Zandvoort

Pist: Circuit Zandvoort

13. İTALYA GRAND PRIX

Tarih: 4-6 Eylül 2026

Şehir: Monza

Pist: Autodromo Nazionale Monza

14. İSPANYA GRAND PRIX

Tarih: 11-13 Eylül 2026

Şehir: Madrid

Pist: Madring

15. AZERBAYCAN GRAND PRIX

Tarih: 24-26 Eylül 2026

Şehir: Bakü

Pist: Baku City Circuit

16. BAHREYN GRAND PRIX (MALEZYA)

Tarih: 2-4 Ekim 2026

Şehir: Sepang, Malezya

Pist: Sepang International Circuit

17. SİNGAPUR GRAND PRIX

Tarih: 9-11 Ekim 2026

Şehir: Singapur

Pist: Marina Bay Street Circuit

18. ABD GRAND PRIX

Tarih: 23-25 Ekim 2026

Şehir: Austin, ABD

Pist: Circuit of the Americas

19. MEKSİKA GRAND PRIX

Tarih: 30 Ekim-1 Kasım 2026

Şehir: Meksiko

Pist: Autódromo Hermanos Rodríguez

20. BREZİLYA / SAO PAULO GRAND PRIX

Tarih: 6-8 Kasım 2026

Şehir: São Paulo

Pist: Interlagos (Autódromo José Carlos Pace)

21. LAS VEGAS GRAND PRIX

Tarih: 19-21 Kasım 2026

Şehir: Las Vegas, ABD

Pist: Las Vegas Strip Circuit

22. KATAR GRAND PRIX

Tarih: 27-29 Kasım 2026

Şehir: Lusail

Pist: Lusail International Circuit

23. ABU DABİ GRAND PRIX

Tarih: 4-6 Aralık 2026

Şehir: Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri

Pist: Yas Marina Circuit

Yarış tarihleri, Grand Prix hafta sonlarının düzenlendiği yerel takvim günlerini gösteriyor. Türkiye ile yarışların yapıldığı ülkeler arasındaki saat farkı nedeniyle bazı mücadelelerin canlı yayın tarihi değişebiliyor. Özellikle Las Vegas Grand Prix'si, Türkiye'de 22 Kasım Pazar sabahına denk geliyor.

FORMULA 1 2026 YARIŞLARI HANGİ KANALDA?

Formula 1 yarışlarının Türkiye'deki yayın hakları beIN SPORTS bünyesinde bulunuyor. 2026 sezonundaki Grand Prix, sıralama ve antrenman yayınları beIN SPORTS'un yayın platformlarında takip edilebiliyor.

Yarışlar için kullanılan ana ekranlardan biri beIN SPORTS 4 olurken her Grand Prix'nin kesin kanal ve yayın saati, yayıncı kuruluşun güncel programından kontrol edilebilecek.

FORMULA 1 TAKVİMİ NEDEN DEĞİŞTİ? KAÇ YARIŞ VAR?

Formula 1'in 2026 sezonu ilk açıklandığında 24 Grand Prix planlanıyordu. Ancak Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle nisan ayında düzenlenmesi öngörülen Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışları takvimden çıkarıldı.

Daha sonra Formula 1 ve FIA, Bahreyn Grand Prix'sinin 2-4 Ekim tarihlerinde Malezya'daki Sepang pistinde yapılacağını duyurdu. Suudi Arabistan Grand Prix'si ise sezonun kalan programına geri alınmadı. Böylece güncel takvim 23 yarıştan oluştu.

FORMULA 1 2026 SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?

2026 Formula 1 sezonu, 6 Aralık Pazar günü düzenlenecek Abu Dabi Grand Prix'siyle sona erecek. Takvimde Brezilya, Las Vegas ve Katar yarışlarının ardından son durak Birleşik Arap Emirlikleri olacak.

Yas Marina Circuit'teki final yarışının ardından sezonun Grand Prix programı tamamlanacak. Şampiyonluk sıralamasının nihai hali de son yarışın sonuçlarıyla kesinleşecek.