CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Diğer Sporlar 48. İstanbul Maratonu’nu erkeklerde Philimon Kiptoo Kipchumba kazandı

48. İstanbul Maratonu’nu erkeklerde Philimon Kiptoo Kipchumba kazandı

48. İstanbul Maratonu’nu Erkekler kategorisinde Kenyalı atlet Philimon Kiptoo Kipchumba rekorla kazandı. Kipchumba 2.08.44'lük derecesiyle rekor kırarken Kenyalı atleti, Etiyopyaplı Sufaro Woliyi Kebeto 2.08.54'lük derecesiyle takip etti. Üçüncü sırada ise bir başka Kenyalı Vincent Kipyegon Ronoh yer aldı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2026 11:41
48. İstanbul Maratonu’nu erkeklerde Philimon Kiptoo Kipchumba kazandı

Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu'nu kadınlarda Etiyopyalı atlet Kasanesh Ayenew Baze kazandı.

Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda son bulan 42,195 kilometrelik parkurda Kenyalı atlet Philimon Kiptoo Kipchumba, 2 saat 8 dakika 44 saniyelik derecesiyle birinci olurken aynı zamanda İstanbul Maratonu rekorunu kırdı.

Bir önceki rekor, 2019 yılında 2 saat 9 dakika 44 saniyeyle bir başka Kenyalı atlet Daniel Kibet'e aitti.

Koşuda ikinci sırayı Etiyopyalı atlet Sufaro Woliyi Kebeto elde etti. Kenyalı Vincent Kipyegon Ronoh ise üçüncü oldu.

HÜSEYİN CAN 11. OLDU

İstanbul Maratonu'nda elit kategoride mücadele eden milli atletlerden Hüseyin Can, 2 saat 17 dakika 53 saniyelik derecesiyle yarışı 11. sırada tamamladı.

Geçen yıl ilk 10 içinde yer alan Hüseyin Can, bu sene yarışı 11. sırada bitirdi.

Diğer milli atletlerden Mert Girmalegesse 2 saat 18 dakika 47 saniyeyle 12'nci, Halil Yaşin 2 saat 19 dakika 31 saniyeyle 14'üncü, Ahmet Alkanoğlu 2 saat 19 dakika 38 saniyeyle 15'inci, Yavuz Ağralı ise 2 saat 21 dakika 44 saniyeyle 16'ncı oldu.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Şok sözler: F.Bahçe havlu attı!
"Geçen hafta küldü bu hafta duman!"
DİĞER
İrem Helvacıoğlu minik kızı Sora’nın 1’inci yaş gününü kutladı: Gökyüzü gibi sonsuz heyecanla yaşa!
Türkiye'nin istikbal hamlesi! Bahçeli'den 5 ana ilkede "100 il ve 1000 ilçe" projesi: Terörsüz Türkiye'de yeni dönemin idari yapısı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Batrakov'a 4 dev talip birden!
Fenerbahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de sakatlık şoku! Liverpool maçında olmayacak F.Bahçe'de sakatlık şoku! Liverpool maçında olmayacak 11:20
Amedspor-Eyüpspor maçı bilgileri Amedspor-Eyüpspor maçı bilgileri 10:31
Meksika'da Hamilton rüzgarı! Meksika'da Hamilton rüzgarı! 10:30
Alperen Şengün'lü Houston evinde galip! Alperen Şengün'lü Houston evinde galip! 10:13
Fenerbahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! Fenerbahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! 09:44
Trabzonspor-Gaziantep FK maçı bilgileri Trabzonspor-Gaziantep FK maçı bilgileri 09:26
Daha Eski
Şok sözler: F.Bahçe havlu attı! Şok sözler: F.Bahçe havlu attı! 09:18
Fenerbahçe Tarfin-TOFAŞ maçı bilgileri Fenerbahçe Tarfin-TOFAŞ maçı bilgileri 09:11
"Geçen hafta küldü bu hafta duman!" "Geçen hafta küldü bu hafta duman!" 08:59
Kasımpaşa-Beşiktaş rekabetinde 47. randevu Kasımpaşa-Beşiktaş rekabetinde 47. randevu 08:25
Barcelona gol oldu yağdı! Barcelona gol oldu yağdı! 01:40
Barcelona gol oldu yağdı! Barcelona gol oldu yağdı! 01:39