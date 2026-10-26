Furkan Akar’dan bronz madalya

Milli sporcu Furkan Akar, ISU Kısa Kulvar Sürat Pateni Dünya Turu'nun Kanada'da düzenlenen ilk ayağında bronz madalya aldı.
Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2026 07:01
Milli sporcu Furkan Akar, ISU Kısa Kulvar Sürat Pateni Dünya Turu'nun Kanada'da düzenlenen ilk ayağında bronz madalya aldı. Vancouver kentindeki organizasyonda Furkan Akar, erkekler 500 metre finalinde mücadele etti. Milli sporcu, 41,334 saniyelik derecesiyle yarışı üçüncü sırada tamamladı ve bronz madalyanın sahibi oldu.