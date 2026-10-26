Bodrum Cup’ta şampiyon ‘Daniel 1’ oldu

38. The Bodrum Cup'ta 90 tekne ve yaklaşık bin yelkencinin katıldığı beş günlük mücadele sona erdi. Toplam 79 deniz millik parkurda gerçekleştirilen yarışlarda genel şampiyonluğa 'Daniel 1' ulaştı.
Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2026 07:01
38. The Bodrum Cup'ta 90 tekne ve yaklaşık bin yelkencinin katıldığı beş günlük mücadele sona erdi. Toplam 79 deniz millik parkurda gerçekleştirilen yarışlarda genel şampiyonluğa 'Daniel 1' ulaştı. Bodrum Cup yelken yarışları, ödül töreni ve konserle sona erdi.