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Bisiklet birliğine destek

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Kırgızistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gençlik ve Spor Bakanları 10. Toplantısı'nda, Türkiye'nin öncülüğünde başlatılan Türk Devletleri Bisiklet Birliği'nin kuruluş sürecine üye ülkelerin verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 06:50
Bisiklet birliğine destek
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Kırgızistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gençlik ve Spor Bakanları 10. Toplantısı'nda, Türkiye'nin öncülüğünde başlatılan Türk Devletleri Bisiklet Birliği'nin kuruluş sürecine üye ülkelerin verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Birliğin kurulmasıyla, üye ülkeler arasında sporcu, antrenör ve hakem değişim programlarının geliştirilmesi, hedefleniyor.
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