UFC'nin hafif ağır sıklet kategorisinde mücadele eden Abdul Rakhman Yakhyaev, UFC 333 organizasyonunda kariyerinin önemli sınavlarından birine çıkmaya hazırlanıyor. Türkiye'yi temsil eden namağlup dövüşçü, Abu Dabi'de tecrübeli rakibi Nikita Krylov ile karşı karşıya gelecek. Profesyonel kariyerindeki 10 maçın tamamını kazanan Yakhyaev'in yeni mücadelesi, organizasyonun ön eleme kartında yer alıyor. Peki, Abdul Rakhman Yakhyaev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? UFC 333 nereden izlenir?

ABDUL RAKHMAN YAKHYAEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Abdul Rakhman Yakhyaev, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü UFC 333 organizasyonunda oktagona çıkacak. Yakhyaev'in mücadelesinin yer aldığı ön eleme kartı (Prelims), Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak.

Ancak Yakhyaev-Krylov karşılaşmasının kesin başlangıç saati ayrıca açıklanmadı. Dövüşün saati, kendisinden önceki müsabakaların süresine göre değişebilecek.

UFC 333 programı:

Erken ön elemeler (Early Prelims): 17.00 TSİ

Ön elemeler (Prelims): 19.00 TSİ

Ana kart (Main Card): 21.00 TSİ

ABDUL RAKHMAN YAKHYAEV MAÇI HANGİ KANALDA?

Abdul Rakhman Yakhyaev-Nikita Krylov karşılaşması, Türkiye'de S Sport Plus platformundan canlı yayınlanacak.

Organizasyonun Türkiye yayıncısı S Sport Plus, UFC 333'ün ön eleme ve ana kart mücadelelerini yayın programına dahil etti.

ABDUL RAKHMAN YAKHYAEV KİMLE DÖVÜŞECEK? RAKİBİ KİM?

Abdul Rakhman Yakhyaev'in UFC 333'teki rakibi Rus dövüşçü Nikita Krylov olacak.

Hafif ağır sıklette (205 lbs / yaklaşık 93 kg) yapılacak karşılaşma, UFC 333 ön eleme kartında düzenlenecek.

Yakhyaev, profesyonel MMA kariyerinde henüz yenilgi almadı. 25 yaşındaki sporcu, güçlü bitiriciliğiyle dikkat çekiyor.

Nikita Krylov ise 31 galibiyet ve 12 mağlubiyetlik profesyonel kariyer derecesine sahip. UFC'nin güncel hafif ağır sıklet sıralamasında 15. basamakta bulunan Krylov, Yakhyaev için sıralamadaki rakiplere karşı önemli bir sınav olacak.

ABDUL RAKHMAN YAKHYAEV'İN UFC KARİYERİ VE İSTATİSTİKLERİ

UFC'de "The Hunter" lakabıyla mücadele eden Yakhyaev, özellikle kısa sürede sonuçlandırdığı karşılaşmalarıyla öne çıkıyor.

UFC'nin resmî istatistiklerine göre dövüşçünün profesyonel kariyer performansı şöyle:

Toplam maç: 10

Galibiyet: 10

Mağlubiyet: 0

Nakavt/TKO galibiyeti: 4

Submission galibiyeti: 5

Hakem kararıyla galibiyet: 1

İlk rauntta bitirdiği maç sayısı: 8

Yakhyaev, son UFC mücadelesinde 27 Haziran 2026'da Julius Walker'ı yalnızca 8 saniyede nakavt ederek dikkatleri üzerine çekti.

NIKITA KRYLOV KİMDİR? YAKHYAEV'İN RAKİBİNİN PERFORMANSI

UFC'nin tecrübeli hafif ağır sıklet dövüşçülerinden Nikita Krylov, farklı bitiriş yöntemleriyle galibiyetler elde etmiş bir isim.

Krylov'un profesyonel MMA istatistikleri:

Toplam maç: 43

Galibiyet: 31

Mağlubiyet: 12

Nakavt/TKO galibiyeti: 13

Submission galibiyeti: 16

Hakem kararıyla galibiyet: 2

Krylov, 11 Temmuz 2026'daki son mücadelesinde Robert Whittaker'ı üçüncü rauntta teknik nakavtla mağlup etti.

Rus dövüşçü, hem ayakta hem de yerde mücadele bitirebilmesi nedeniyle Yakhyaev açısından farklı bir karşılaşma profili oluşturuyor.

UFC 333 NEREDE YAPILACAK?

UFC 333 organizasyonu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentindeki Yas Adası'nda bulunan Etihad Arena'da düzenlenecek.

Etkinliğin ana karşılaşmasında Alexander Volkanovski ile Movsar Evloev, tüy sıklet şampiyonluğu için mücadele edecek. Gecenin diğer kemer mücadelesinde ise Petr Yan ile Merab Dvalishvili üçüncü kez karşı karşıya gelecek.

UFC 333 MAÇ KARTI VE DÖVÜŞÇÜLER

ANA KART – 21.00 TSİ

Alexander Volkanovski – Movsar Evloev Petr Yan – Merab Dvalishvili Lone'er Kavanagh – Ramazan Temirov Alexander Volkov – Rizvan Kuniev Aaron Pico – Losene Keita

ÖN ELEMELER – 19.00 TSİ

Azamat Murzakanov – Dominick Reyes Nikita Krylov – Abdul Rakhman Yakhyaev Abus Magomedov – Cam Rowston Grant Dawson – Nurullo Aliev

ERKEN ÖN ELEMELER – 17.00 TSİ