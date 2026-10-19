Zeytinburnu’nda zirve Ali Kaya’nın

Zeytirnburnu'nda 17. kez düzenlenen Cumhuriyet Koşusu'na 2 bin 26 sporcu katıldı. Koşunun startını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy verdi. Erkekler genel klasmanında Ali Kaya, 28 dakika 58 saniyelik derecesiyle birinci oldu. Kadınlar genel klasmanında Emebet Ejigu Bizuneh, 32 dakika 59 saniyede finişe ulaşarak birinciliği elde etti.
Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 06:50
Zeytirnburnu'nda 17. kez düzenlenen Cumhuriyet Koşusu'na 2 bin 26 sporcu katıldı. Koşunun startını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy verdi. Erkekler genel klasmanında Ali Kaya, 28 dakika 58 saniyelik derecesiyle birinci oldu. Kadınlar genel klasmanında Emebet Ejigu Bizuneh, 32 dakika 59 saniyede finişe ulaşarak birinciliği elde etti.