Nehir Aytulun tarih yazdı

Diyarbakırlı sporcu Nehir Aytulun, Özbekistan'da düzenlenen WAKO Kick Boks Dünya Kupası'nda önemli bir başarıya imza attı. Özbekistan'ın Taşkent şehrinde gerçekleştirilen şampiyonada mücadele eden milli sporcu Nehir Aytulun, genç kadınlar 48 kilo full contact branşında iki Kazakistanlı rakibini mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.
Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 06:50
Diyarbakırlı sporcu Nehir Aytulun, Özbekistan'da düzenlenen WAKO Kick Boks Dünya Kupası'nda önemli bir başarıya imza attı. Özbekistan'ın Taşkent şehrinde gerçekleştirilen şampiyonada mücadele eden milli sporcu Nehir Aytulun, genç kadınlar 48 kilo full contact branşında iki Kazakistanlı rakibini mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.