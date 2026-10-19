Milli güreşçiler enerji depoluyor

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 24 Ekim-1 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 2026 Dünya Güreş Şampiyonası'na hazırlanan Grekoromen A Milli Takımı, son kampını Erzurum'da sürdürüyor. Yüksek irtifada kamp yapan milli güreşçiler, Palandöken Dağı'nda yürüyüş yaparak şampiyonaya hazırlanıyor
Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 06:50
Kazakistan'ın başkenti Astana'da 24 Ekim-1 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 2026 Dünya Güreş Şampiyonası'na hazırlanan Grekoromen A Milli Takımı, son kampını Erzurum'da sürdürüyor. Yüksek irtifada kamp yapan milli güreşçiler, Palandöken Dağı'nda yürüyüş yaparak şampiyonaya hazırlanıyor