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Anasayfa Diğer Sporlar Şampiyon Kadir Has Rowing

Şampiyon Kadir Has Rowing

Halat çekmenin güç mücadelesini kürek sporuyla bir araya getiren Red Bull Kürek Çekme, Tersane İstanbul'da gerçekleştirildi.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 06:50
Şampiyon Kadir Has Rowing
Türkiye'de ilk kez düzenlenen organizasyonda tamamı üniversite öğrencilerinden oluşan 16 karma takım ve 32 sporcu, Haliç'in sularında şampiyonluk için mücadele etti. Güç, dayanıklılık ve takım uyumunun ön plana çıktığı organizasyonda Cevdet Ege Mutlu ve Hüma Naz Saçlı'dan oluşan Kadir Has Rowing Team şampiyonluğa ulaştı. Turkish Delight takımı ise ikinci sırada yer aldı.
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