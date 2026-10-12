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Başkentte koşu şöleni

Ankara'da 21, 10 ve 4,4 kilometrelik kategorilerde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Yarı Maratonu sona erdi.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2026 06:50
Başkentte koşu şöleni
Ankara'da 21, 10 ve 4,4 kilometrelik kategorilerde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Yarı Maratonu sona erdi. 21 kilometre kategorisinde birinciliği Ali Kaya, ikinciliği Ramazan Baştuğ, üçüncülüğü Obadiah Kiplangat Rop elde etti. Aynı kategoride kadınlar da ise birinciliği Elida Jelimo Korir, ikinciliği, Fatma Karasu, üçüncülüğü Bahar yıldırım aldı.
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