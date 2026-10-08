Hakan Akkaya'dan gümüş madalya

Milli sporcu Hakan Akkaya, Büyük Britanya'da düzenlenen Para Eskrim Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etti.
Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2026 06:50
Milli sporcu Hakan Akkaya, Büyük Britanya'da düzenlenen Para Eskrim Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etti. Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, Cardiff kentindeki organizasyonda Hakan Akkaya, erkekler epe A kategorisi finalinde mücadele etti. Hakan Akkaya, Bireysel Tarafsız Sporcu (NPA) Vadim Shenfeld'e yenilerek Avrupa ikincisi oldu.