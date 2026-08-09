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Konya Bisiklet Festivali’nin açılışı coşkuyla gerçekleşti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Bisiklet Festivali’nin açılışında Konyalılarla buluştu. Konya’nın 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti unvanını çeşitli etkinliklerle kutladıklarını belirten Başkan Altay, Bisiklet Festivali’nin çocukları bisikletle buluştururken ailelere de keyifli vakit geçirme imkânı sunduğunu söyledi. Açılışa Avrupa Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu Başkanı Gian Francesco Lupatelli ile kent protokolü de katıldı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2026 06:50
Konya Bisiklet Festivali’nin açılışı coşkuyla gerçekleşti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kalehan Ecdat Bahçesi'nde düzenlenen Konya Bisiklet Festivali'nin açılış törenine katıldı. Festivalin açılışı, 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti Konya'ya yakışır bir coşkuyla gerçekleştirildi. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, festivale vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Avrupa Bisiklet Başkenti olan ve Türkiye'de 680 kilometre ile en uzun bisiklet yoluna sahip Konya'mıza böyle bir organizasyon yakışırdı. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK BİSİKLET FESTİVALİNDEYİZ"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da Konya'nın birçok alanda başarılarıyla öne çıktığını ifade ederek, "Türkiye'nin en büyük bisiklet festivalindeyiz. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"BELEDİYECİLİK GÖNÜLLERİ DE İMAR VE İHYA ETMEKTİR"

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen ise Konya'nın 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti unvanının gurur verici olduğunu belirterek, festivalin bu açıdan büyük önem taşıdığını söyledi. Özgökçen, "Belediyecilik sadece şehirleri değil, gönülleri de imar ve ihya etmek demektir. Böylesine güzel bir festivali düzenleyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay ve ekibine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"HERKESİN GÜVENLE BİSİKLET KULLANACAĞI BİR ŞEHİR İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, festivalin açılışında Avrupa Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES) Başkanı Gian Francesco Lupatelli'ye, Konya'ya kazandırılan "2026 Avrupa Bisiklet Başkenti" unvanı için teşekkür etti. Konya'nın yeşil alanları, bisiklet yolları ve festivalleriyle marka değerini artırdığını belirten Başkan Altay, 680 kilometrelik bisiklet yolu ağıyla Konya'nın Türkiye'de ilk sırada olduğunu söyledi. Altay, "Sadece bisiklet yolu uzunluğumuzla övünmüyoruz. Çocuklarımızın, kadınların ve büyüklerimizin güvenle bisiklet kullanabileceği bir şehir için çaba sarf ediyoruz. Bisikleti günlük hayatımızda bir ulaşım aracı olarak daha fazla kullandığımızda bu yollar çok daha anlamlı hale gelecek" dedi.

"BİSİKLET FESTİVALİ EN ÖNEMLİ ETKİNLİKLERİMİZİN BAŞINDA GELİYOR"

Konya'nın geçmişten bugüne bisikletle anılan bir şehir olduğunu vurgulayan Başkan Altay, "Avrupa Bisiklet Başkenti olarak bu yılı daha coşkulu kutlamak için çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Bisiklet Festivalimiz de bunların başında geliyor. Çocuklarımızı atölyeler ve gösterilerle bisikletle buluştururken, ailelerin de güzel vakit geçirebileceği bir ortam oluşturuyoruz" diye konuştu.

BAŞKAN ALTAY'DAN KONYALILARA TEŞEKKÜR

Festivale gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Altay, tüm Konyalılara teşekkür ederek, "İyi ki bu şehre hizmet ediyoruz. Selçuklu'nun darülmülkü, Hazreti Mevlana'nın şehri Konya'ya hizmet etmek bizlere nasip oldu" ifadelerini kullandı.

KONYALILARDAN FESTİVALE TAM NOT

Festivale katılan vatandaşlar, organizasyonların şehrin sosyal hayatına renk kattığını belirterek, özellikle ailece katılabilecekleri etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getirdi ve Başkan Altay'a teşekkür etti. Konuşmaların ardından su perdesi, video mapping ve drone gösterileri ilgiyle izlendi.

FESTİVAL TÜM COŞKUSUYLA DEVAM EDİYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Bisiklet Festivali'nde; çocuklara yönelik atölyeler, bisiklet deneyim alanları, sahne ve parkur etkinlikleri, dijital deneyim alanları, akrobasi gösterileri, bisiklet enstalasyonları ve sosyal sorumluluk alanları yer alıyor. 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti Konya'da 9 Ağustos tarihine kadar 16.00 - 23.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak festival kapsamında 15 dijital atölye, 35 farklı atölye etkinliği ve 17 farklı konseptte bisiklet enstalasyonu ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Drone gösterileri, su perdesi video mapping uygulaması ve bisiklet video mapping gösterileri de festival coşkusuna renk katıyor.

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