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Haberler Diğer Sporlar Konya Büyükşehir Yaz Spor Okulları 12 bin çocuğu buluşturuyor

Konya Büyükşehir Yaz Spor Okulları 12 bin çocuğu buluşturuyor

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin, “Spora Erişimi Olmayan Çocuk Kalmasın” sloganıyla merkez dışındaki 28 ilçede düzenlediği Yaz Spor Okulları başladı. Tamamen ücretsiz eğitimlerin verildiği programda bu yıl 12 bini aşkın öğrenci, 25 farklı branşta spor yapma imkânı buluyor.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2026 06:50
Konya Büyükşehir Yaz Spor Okulları 12 bin çocuğu buluşturuyor

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından merkez dışındaki 28 ilçede düzenlenen Yaz Spor Okulları'nda eğitimler başladı. 6-16 yaş grubundaki çocuk ve gençlerin yaz tatillerini verimli değerlendirmelerini amaçlayan program, bu yıl da yoğun ilgi görüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çocukların ve gençlerin sporla iç içe büyümesini önemsediklerini belirterek, belediye olarak yıl boyunca gençlere yönelik faaliyetleri sürdürdüklerini söyledi. Bu yıl merkez dışındaki 28 ilçede 12 binden fazla öğrenciyi spor okullarında ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Altay, "Çocuklarımızın hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine katkı sunan eğitimlerle onların sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini destekliyoruz. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalarda öğrencilerimiz spor yapmanın yanı sıra takım ruhunu, paylaşmayı ve birlikte hareket etme kültürünü de öğreniyor. Spor okullarımıza katılan tüm öğrencilerimize başarılı ve keyifli bir eğitim dönemi diliyorum" dedi.

56 TESİSTE, 176 ANTRENÖR GÖREV YAPIYOR

Konya Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün destekleriyle yürütülen proje kapsamında 28 ilçede bulunan 56 spor tesisinde eğitimler veriliyor. Toplam 176 uzman antrenörün görev aldığı yaz spor okullarında, 6-16 yaş aralığındaki çocuk ve gençlere tamamen ücretsiz eğitim sunuluyor.metli bir çalışma olduğunu söyledi.

25 FARKLI SPOR BRANŞINDA EĞİTİM

Yaz Spor Okulları'nda atletizm, basketbol, futbol, güreş, hentbol, judo, karate, kick boks, masa tenisi, satranç, tekvando, voleybol, yüzme ve jimnastik başta olmak üzere toplam 25 farklı branşta eğitim gerçekleştiriliyor. Programla çocukların yaz tatilini sağlıklı, aktif ve verimli geçirmeleri hedeflenirken, geleceğin sporcularının yetişmesine de katkı sağlanması amaçlanıyor.

ÖĞRENCİLERDEN TEŞEKKÜR

Yaz Spor Okulları'na katılan öğrenciler de yaz tatillerini spor yaparak değerlendirme fırsatı bulduklarını belirterek, kendilerine bu imkânı sunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti.

Mecit Coşkun

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