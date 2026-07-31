Bakan Bak milli sporcuları ağırladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Durgunsu Kano Sprint Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcuları kabul etti.
Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2026 06:50
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Durgunsu Kano Sprint Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcuları kabul etti. Bakan Bak, "Uluslararası organizasyonlarda göğsümüzü kabartan milli sporcularımızı ve emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.