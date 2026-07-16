Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen "İrade Bizim, Zafer Bizim" temalı yürüyüşe katıldı. Zincirlikuyu'dan başlayıp 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde son bulan yürüyüşe Bakan Bak'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Ferhat Pirinççi, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar yürüyüşe katıldı.

MİLLİ İRADE ÇELİK İRADE BUDUR

Yürüyüşün ardından gerçekleştirilen anma programında konuşan Bakan Bak, şunları söyledi: "O gece tanklara meydan okuyan bir millet vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Halkın gücü üstünde hiçbir güç tanımıyorum.' dedi ve milletimiz meydanlara çıktı. Milletimiz, tüm dünyaya 'Bizi kimin yöneteceğine sadece biz karar veririz.' dedi. Milli irade budur, çelik irade budur. O gece meydanlarda herkes mücadele etti, tüm dünyaya milletimizin gücünü gösterdi. Ezan susmayacak, bayrak inmeyecek, asla bu millet diz çökmeyecek. Milli iradenin zaferini asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Tanklarla milletin üzerine saldırdılar, Meclisi bombaladılar. Sizin çocuklar kaybetti, aziz milletimiz kazandı. Tüm dünyaya şu söylendi; 'Bizim irademize kimse meydan okuyamaz'. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hizmet etmeye devam ediyoruz. Aziz milletimizle bu yolu yürümeye devam ediyoruz. Katılan herkese şükranlarımızı sunuyoruz. O gece milletvekili olarak gittiğimiz birçok toplantıda bize 'Nasıl bir milletsiniz?' Tanka yumruk atıyor, karşısında duruyorsunuz.' diye sordular. Bu millet aziz Türk milletidir, bu millet bayrak için ve ezan için şehitler verdi, vermeye devam edecek."

'DESTANSI BİR DİRENİŞ SERGİLENDİ'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, federasyonun internet sitesinden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Hacıosmanoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi: "15 Temmuz 2016 gecesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milyonlarca vatandaşımız, halkın iradesini ve ülke egemenliğini hedef alan hain terör örgütünün kalkışmasına karşı destansı bir direniş sergileyerek, halkın gücünün üstünde bir güç olamayacağını göstermiştir. Futbol ailemiz de demokrasi mücadelemizde devletimizin yanında durarak milli birlik ve beraberliğimize sahip çıkmıştır. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle ülkemizin istiklal ve istikbali, milletimizin huzuru ve demokrasimizin geleceği uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyor; Ay-Yıldız ve vatan sevdalısı kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."